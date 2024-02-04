مؤلف كتاب الخروج عن النص يرد على محمد صلاح.. ماذا قال؟

من جديد عاد محمد صلاح، لمشاركة جماهيره جزء من كتابه المفضل «الخروج عن النص»، وكالعادة نال تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي شاركوا الكتاب بشكل واسع، ما يشير إلى مدى تأثير الفرعون المصري.

ماذا قال مؤلف كتاب الخروج عن النص بعد تصرف محمد صلاح؟

«الخروج عن النص من جديد».. هكذا علَّق محمد طه، مؤلف كتاب الخروج عن النص، الذي نال اهتمامًا واسعًا من قبل محمد صلاح، باعتباره يحرص على مشاركته مع جماهيره كل فترة، مثلما فعل في وقت سابق، إذ يختار جزءا من الكتاب لمشاركته، وكأنها رسالة يرغب في توصيلها للجماهير.

وكتب محمد طه رسالة إلى محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب: «الخروج عن النص من جديد، كل احترامي وتقديري يا فخر مصر».

محمد طه مؤلف كتاب «الخروج عن النص من جديد»، أبدى سعادته البالغة باهتمام محمد صلاح بمشاركة كتابه للجماهير، والاهتمام بقراءته وإعجابه الشديد بالكلمات والحكم التي يتضمَّنها الكتاب، باعتبار أن مؤلف الكتاب في الأساس طبيب نفسي، قادر على تحديد بعض النصائح المهمة للتعامل مع النفس البشرية بأشكالها المختلفة.

أبرز ما جاء في الكتاب «ماتسجنش نفسك في آراء الآخرين»

وكان محمد صلاح نشر جزءا من الكتاب والذي يحمل كلمات: «كن مع نفسك.. ما تكونش زي ما أي حد عاوز.. ماتسجنش نفسك في آراء الآخرين.. وماتفصلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوزك 73 واللي عاوزك 39 واللي عاوزك 42.. ماتسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق من خلالك أحلامه الشخصية».