إصابة 5 أشخاص في حريق بعربة كرنفال بمدينة كيهل بألمانيا

أصيب 5 أشخاص، جراء اندلاع حريق بعربة كرنفال جنوب غربي ألمانيا، وفق لما أعلنته الشرطة في البلاد.

وكشفت الشرطة الألمانية في بيان، تفاصيل الحريق، قائلة إن النيران اندلعت في جزء من عربة تشارك في عرض محلي لمدينة كيهل جنوب غرب البلاد على طول الحدود مع فرنسا، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إلغاء الجزء المتبقي من العرض بسبب الحادث

وكان العرض جزءا من «فاسناخت»، الاسم المحلي لاحتفالات الكرنفال، ولتجنب النيران قفز المشاركون من العربة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بعضهم إصابتهم خطيرة، إما بسبب النيران أو بسبب القفز من العربة، ووفقا للشرطة بألمانيا، فإن قوات الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بشكل سريع.وتابعت الشرطة الألمانية قائلة، إن تم إلغاء الجزء المتبقي من العرض بسبب الحادث.

وفي 21 يناير الماضي، اندلع حريق في متنزه «فيسترن شتات بولمان سيتي» أحد أكبر المتنزهات الترفيهية والواقع على نحو 200 ألف متر مربع، بجنوب ألمانيا، ووفق صحيفة «سبق» السعودية، فإن الحريق التهم مبان خشبية بالكامل في الشارع الرئيسي داخل المتنزه.

وشهدت ألمانيا في 5 يناير الماضي، حريقا في أحد المستشفيات في مدينة أولزن بولاية ساكسونيا السفلى، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 22 آخرين كان بينهم 6 منهم حالات خطيرة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.