هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب المغرب

ضربت هزة أرضية، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، المغرب بعمق 89 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب فجر اليوم، على مسافة 67 كيلومترا جنوب شرق مدينة القصر الكبير الواقعة في الشمال الغربي للمملكة المغربية، وعلى بعد 36 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة سيدي قاسم شمال غرب المملكة