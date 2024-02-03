3 هزات أرضية تضرب عدة دول عربية بينها الجزائر

ضربت 3 هزات أرضية تراوحت قوتها ما بين 2.2 و4.2 درجة على مقياس ريختر، 3 دول عربية بينها الجزائر خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وضربت هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، شمال الجزائر بعمق 2 كيلومترات، وفق لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطيواظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شمال الجزائر على مسافة 19 كيلومترا، جنوب شرق تيزي وزو الواقعة شمال وسط البلاد.

كما شهدت منطقة الحدود بين سوريا والعراق، هزة أرضية بلغت قوتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 6 كيلومترات. وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين سوريا والعراق على مسافة 106 كيلومترا غرب موصل الجديدة بالعراق.

وضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تركيا والعراق، بعمق 7 كيلومترات وعلى مسافة 34 كيلومترا جنوب شرق هكاري أقصى جنوب شرق تركيا، وعلى مسافة 90 كيلومترا شمال غرب مدينة سوران العراقية.