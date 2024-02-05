والده مناصر لفلسطين.. 11 معلومة عن رئيس السلفادور بعد فوزه بولاية جديدة
كتب:
حسن رمضان
06:02 ص | الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس السلفادور نجيب بوكيلة - صورة أرشيفية
فاز رئيس السلفادور الحالي، نجيب بوكيلة، ذو الأصول الفلسطينية، بولاية رئاسية جديدة في بلاده بحصوله على أكثر من 85% من الأصوات، ليصبح أول رئيس في تاريخ بلاده ينتخب لولاية ثانية منذ حوالي 100 عام.
5 متنافسين أمام نجيب بوكيلة
وشهدت الانتخابات الرئاسية في السلفادور تنافس 5 مرشحين رئاسيين آخرين في الانتخابات، أمام رئيس السلفادرو الحالي نجيب بوكيلة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.
ونرصد أهم المعلومات عن نجيب بوكيلة:
- ولد نجيب بوكيلة في 24 يوليو 1981.
ينحدر بوكيلة من أم سلفادورية وأب فلسطيني
- ينحدر بوكيلة من أم سلفادورية وأب فلسطيني هاجر من بيت لحم إلى السلفادور، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
- يجيد نجيب بوكيله اللغة الإنجليزية إلى جانب الإسبانية والعربية.
- عرف والده أحمد بعمله من أجل الجالية الفلسطينية في السلفادور ومناصرة القضية الفلسطينية وكان أحد رجال الأعمال الناجحين قبل وفاته عام 2017.
- لقب أحمد بوكيلة الذي بنى مسجداً في سان سلفادور بـ«إمام السلفادور».
- تولى بوكيله رئاسة بلدية سان سلفادور بين 2015-2018.
- انتخب بوكيلة رئيسا لـ السلفادور في ولايته الأولى في فبراير 2019.
- تعهد بوكيلة بالتصدي لعنف العصابات المتفشي والفساد السياسي.
- شن بوكيلة حملة وحشية ضد العصابات والتي تم فيها اعتقال أكثر من 1% من سكان البلاد.
- أثار بوكيلة غضب الفلسطينيين في عام 2018 عندما قام بزيارة رسمية مع زوجته السلفادورية إلى إسرائيل أثناء ترأسه لبلدية سان سلفادور وأدى الطقوس اليهودية عند حائط البراق.
- وصف بوكيلة نفسه بأروع دكتاتور في العالم، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.