والده مناصر لفلسطين.. 11 معلومة عن رئيس السلفادور بعد فوزه بولاية جديدة

فاز رئيس السلفادور الحالي، نجيب بوكيلة، ذو الأصول الفلسطينية، بولاية رئاسية جديدة في بلاده بحصوله على أكثر من 85% من الأصوات، ليصبح أول رئيس في تاريخ بلاده ينتخب لولاية ثانية منذ حوالي 100 عام.

5 متنافسين أمام نجيب بوكيلة

وشهدت الانتخابات الرئاسية في السلفادور تنافس 5 مرشحين رئاسيين آخرين في الانتخابات، أمام رئيس السلفادرو الحالي نجيب بوكيلة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

ونرصد أهم المعلومات عن نجيب بوكيلة:

- ولد نجيب بوكيلة في 24 يوليو 1981.

ينحدر بوكيلة من أم سلفادورية وأب فلسطيني

- ينحدر بوكيلة من أم سلفادورية وأب فلسطيني هاجر من بيت لحم إلى السلفادور، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

- يجيد نجيب بوكيله اللغة الإنجليزية إلى جانب الإسبانية والعربية.

- عرف والده أحمد بعمله من أجل الجالية الفلسطينية في السلفادور ومناصرة القضية الفلسطينية وكان أحد رجال الأعمال الناجحين قبل وفاته عام 2017.

- لقب أحمد بوكيلة الذي بنى مسجداً في سان سلفادور بـ«إمام السلفادور».

- تولى بوكيله رئاسة بلدية سان سلفادور بين 2015-2018.

- انتخب بوكيلة رئيسا لـ السلفادور في ولايته الأولى في فبراير 2019.

- تعهد بوكيلة بالتصدي لعنف العصابات المتفشي والفساد السياسي.

- شن بوكيلة حملة وحشية ضد العصابات والتي تم فيها اعتقال أكثر من 1% من سكان البلاد.

- أثار بوكيلة غضب الفلسطينيين في عام 2018 عندما قام بزيارة رسمية مع زوجته السلفادورية إلى إسرائيل أثناء ترأسه لبلدية سان سلفادور وأدى الطقوس اليهودية عند حائط البراق.

- وصف بوكيلة نفسه بأروع دكتاتور في العالم، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.