تايلور سويفت تفوز بجائزة ألبوم العام في حفل الجرامي

فازت تايلور سويفت بجائزة ألبوم العام عن «ميد نايتس» في حفل «جرامي» بدورته الـ66 التي استضافها مسرح «كريبتو أرينا» في لوس أنجلوس الأمريكية، بحسب وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتسلمت سويفت الجائزة من المغنية سيلين ديون التي فازت بالجائزة عن هذه الفئة قبل 27 عاما.

وتنافس على الجائزة «World Music Radio» لجون باتيستا، و«The Record» لبويجينيوس، وإجازة صيفية لا نهاية لها لمايلي سايروس، و«Ocean Blvd» لـ لانا ديل راي، و«The Age of Pleasure» لـ جانيل مونيه.

وفي وقت سابق من اليوم، فازت أغنية بيلي إيليش «ما الذي صنعت من أجله؟»، بجائزة أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز جرامي، بحسب وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

كما فازت أغنية «فلورز» للمغنية مايلي سايروس بجائزة أفضل تسجيل لهذا العام، كما فازت بجائزة أفضل أداء بوب منفرد، فيما فازت فيكتوريا موناي بجائزة أفضل فنانة جديدة.