استطلاع رأي: الناخبون الشباب في أمريكا يصوتون لمرشح تدعمه المطربة تايلور سويفت

كشف استطلاع رأي جديد، عن تأثير كبير ستلعبه المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إقامتها نهاية العام الجاري 2024.

وبحسب موقع «كومو نيوز» الأمريكي، فإنّ 18% من الناخبين أعلنوا دعمهم للمرشح الذي ستعلن سويفت عن دعمه، وفقًا لشركة «ريدفيلد وويلتون استراتيجي» لاستطلاع الرأي.

تعليق خبير

بدوره، قال الدكتور ريتشارد فاتز، الأستاذ الفخري بجامعة توسون، لصحيفة «ناشيونال ديسك»، إنه من المفيد أن يتحدث الناس عن الناخبين لأنه يوضح لك مدى قلة معرفة الناخبين بالقضايا، وخاصة الشباب، ومن الممكن أن يكون لتأييد تايلور سويفت، تأثيرًا في انتخابات متقاربة.

تأثير على الأصغر سنا

ويبدو أن تأييد المغنية يؤثر بشكل أكبر على الأمريكيين، الأصغر سنًا، إذ قال ما يقرب من 3 من كل 10 ناخبين تحت سن 35 عامًا، إنهم سيصوتون لمرشح معتمد من سويفت، ووفقًا للاستطلاع، فإن تأييد سويفت لن يؤثر إلا على 4% ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

وأضاف: يمكنك أن تتخيل لو أجرى الناس محادثة، ويقول أحدهم: «سأصوت لمن تدعمه تايلور سويفت»، يمكن أن يحدث ذلك فرقًا.

انتخابات التجديد النصفي ودور سويفت

وقبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، كسرت سويفت صمتها الطويل بشأن السياسة بتأييدها لفيل بريدسن، وهو ديمقراطي من ولاية تينيسي، لعضوية مجلس الشيوخ، وشاركت المغنية رابطًا لموقع تسجيل التصويت مع إعلانها، والذي ورد أنه سجل أكثر من 35000 تسجيل جديد بعد وقت قصير من المصادقة.

ويقول «فاتز» إنّ أي تأثير لسويفت على الانتخابات الرئاسية سيكون غير معقول.