ما هو مرض الالتهاب الرئوي الحاد؟.. توفيت به لاعبة سلة في نادي الزمالك

لم تتجاوز الـ15 عشر عامًا، رحلت في صمت تاركه ورائها رصيدًا كبيرًا من المحبة في قلوب أصدقائها وأسرتها، تهوى كرة السلة منذ طفولتها، وانضمت إلى نادي الزمالك لتسجل كلاعبة به، إلا أن معاناتها مع الالتهاب الرئوي جعلها تودع حلمها مبكرًا، لينعاها نادي الزمالك بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الغى نادي القلعة البيضاء كافة التمارين الرياضية، حدادًا على وفاة اللاعبة الناشئة مريم السيد أحمد البالغة من العمر 14 عامًا، وذلك بعد معاناتها مع التهاب رئوي حاد تسبب في وفاتها.

والالتهاب الرئوي هو التهاب يصيب جزء من رئة الإنسان أو الرئتين معا، وليس له أي علاقة بتليف الرئتين وفقًا لتصريحات الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة خلال حديثه لـ«الوطن».

بعد وفاة لأعبة سلة الزمالك به.. معلومات عن مرض الالتهاب الرئوي الحاد

وقال «عقل» أنه وجب على مرضى الالتهاب الرئوي، البعد قدر الإمكان عن التدخين، باعتباره من الأمور التي تؤثر سلبًا على صحة الرئتين، والاهتمام جيدًا بنظافة الأسنان والفم، وإذ كان الشخص مريض سكر، وجب عليه العمل على ضبط معدلات سكر الدم، وتجنب استخدام المتعلقات الشخصية للغير قدر الإمكان، والحصول على التطعيم ضد الالتهاب الرئوي خاصة لكبار السن.

ووفقا لموقع «مايو كلينك»، فإن مرض الالتهاب الرئوي له العديد من الأعراض، يمكن إيضاحها فيما يلي:

- وجود الآم في الصدر خاصة عند التنفس أو السعال.

- التشوش الذهني.

- السعال.

- الحمى.

- التعرق.

- درجة حرارة جسم أقل من الطبيعي.

- الغثيان.

- ضيق النفس.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وجب عليك زيارة الطبيب في حالة إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو ألمًا بالصدر أو الشعور بحمى مستمرة لتسجل درجة حرارتك 39 درجة مئوية أو ربما أعلى، وكذلك إذ كان السعال مستمرًا، لزم عليك في الحال استشارة الطبيب لعلاج الإصابة في أسرع وقت ممكن.