سبب وفاة لاعبة سلة الزمالك.. رحيلها هز القلوب

حالة من الحزن يعيشها نادي الزمالك، وأسرة كرة السلة المصرية، بعد وفاة لاعبة فريق 14 عاما بالقلعة البيضاء، مريم أحمد السيد.

وقرر نادي الزمالك، إلغاء كل التمارين الرياضية حدادا على وفاة اللاعبة الناشئة، بينما نعى الاتحاد المصري للعبة، اللاعبة.

سبب وفاة لاعبة كرة السلة بنادي الزمالك

وتوفيت لاعبة الزمالك متأثرة من معاناتها من التهاب رئوي حاد خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، لـ«الوطن»، أن اللاعبة كانت تعاني من التهاب رئوي حاد تسبب في وفاتها، موضحا: «النادي كله في حالة حداد وحزن شديد بعد رحيلها».

الزمالك ينعى لاعبة فريق السلة ويقرر إيقاف التدريبات

وأصدر نادي الزمالك بيانا ينعى خلاله لاعبته: «ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب، ببالغ الحزن والأسى، مريم أحمد السيد، لاعبة كرة السلة بالقلعة البيضاء تحت 14 عاماً، والتي وافتها المنية اليوم الأحد، يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، وجهاز كرة السلة، بخالص العزاء لأسرة الراحلة، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إلغاء تدريبات كرة السلة، وإغلاق الملاعب، حداداً على وفاة مريم أحمد السيد.