سر بطء التعافي من البرد والأنفلونزا.. «الصحة» تكشف السبب

يعاني الكثير من الناس من دور البرد والإنفلونزا الذي يرافقهم فترات طويلة؛ لكن ما السر في بطء التعافي للبعض وتعافي الآخرين سريعا، هذا ما كشفه الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة في تصريحات تلفزيونية، ليوضح لمن يعانون من فترات البرد الطويلة، ونصائح للتعافي منه بحسب تصريحات الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن».

سر عدم التعافي من نزلات البرد

وفي تصريحات تلفزيونية، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة، إن السر وراء الإصابة بأدوار البرد بشكل مزمن وطول فترة التعافي من الإنفلونزا والكورونا والفيروس المخلوي؛ هو إفراط البعض في تناول المضادات الحيوية، وهي التي تجعل مقاومة البكتيريا تصبح أكثر شراسة من غيرهم، مؤكدا على ظهور نوع من البكتيريا لا تستجيب للمضادات الحيوية وقد تتسبب في تدهور الحالات وتسبب الوفاة، ونصح رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والحصول على اللقاحات وتعزيز المناعة بشكل مستمر واستشارة الطبيب عند الإصابة بالمرض.

نصائح للتخلص من البرد

وقال الدكتور مجدي بدران، إن هناك مجموعة من النصائح لتعزيز المناعة التي تساعد في التخلص من البرد، منها التالي:

- تناول الوجبات الطبيعية المتوازنة في الكم والنوع، والفواكه وخضراوات السلاطة الطازجة متعددة الألوان.

- تناول الفراولة يرفع المناعة.

- تناول البروكلي بانتظام، يزيد من نسب مضادات الأكسدة في الجسم خاصة خلايا الممرات الهوائية ومجرى الأنف، مما يعد دواء طبيعيا يقي من الحساسية التنفسية.

- عش الغراب؛ أغنى الأغذية بالسلينيوم الذي يدخل في تركيب مضادات الأكسدة ويرفع المناعة ويؤخر الشيخوخة، ونقص السيلينيوم يؤدي إلى الإصابة بالربو الشعبي.

-الأسماك، تعزز المناعة، خاصة التي تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون أو التونة.

- يجب أن نولي اهتماما خاصا بفيتامين سي حاليا.