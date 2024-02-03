مع تساقط الثلوج والصقيع.. 5 نصائح لحماية الأطفال والكبار من البرد الشديد

أجواء شديدة البرودة يعيشها المواطنون في كل أنحاء الجمهورية، نتيجة انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوح على بعض المناطق مثل قمم جبال سانت كاترين والإسكندرية.

نصائح للتغلب على الطقس البارد

ونصحت وزارة الصحة المواطنين عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، بالقيام ببعض الحركات للتغلب على برودة الطقس، مثل ممارسة الحركة البدنية باليدين والقدم للمساعدة في تدفق الدم إلى الأطراف والجلد، ما يساهم في استمرار شعورك بالدفء.

وقالت وزارة الصحة إنه مع انخفاض درجات الحرارة تظهر علامات التثليج على الجلد، مشيرة إلى أن الجلد والمناطق الخارجية من الجسم أكثر تأثرا بالبرد، وخاصة جلد أصابع اليدين والقدمين، والأذنين والأنف والخدين والذقن، ونصحت بالتوجه إلى مكان دافئ إذا ظهرت هذه الأعراض.

نصائح لحماية الأطفال من البرد الشديد

ونصحت الأمهات بحماية الأطفال من الإصابة بالأمراض أثناء انخفاض درجات الحرارة، بتغطية الأطفال جيدا أثناء النوم، والحرص على تغذيتهم بطعام صحي يساعد على تقوية المناعة.

ونصحت الكبار بالحرص على تلقي لقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية للحماية من الإصابة بالأمراض، وتناول وجبات صحية وشرب الماء والسوائل قبل الخروج في الطقس البارد، لاستمرار الشعور بالدفء، وممارسة الحركة البدنية في اليدين أو القدمين لأن ذلك يساعد على تدفق الدم إلى الأطراف والجلد واستمرار الشعور بالدفء.

درجات غدا الأحد 4 فبراير

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى إلى 6 درجات مئوية، فضلاً عن تكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين لتصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 5 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 8 درجات.