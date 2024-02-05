«التعليم العالي» للراغبين في التحويل من جامعات الخارج: احذروا السماسرة

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة و المجلس الأعلى للجامعات، تواصل عملها ليل نهار للقضاء على الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها إلى الجامعات ووزارة التعليم العالي، و يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، موضحة أنه لا توجد أي مكاتب خارجية أو مؤسسات تقدم تسهيلات للطلاب أثناء أعمال التقديم للجامعات المختلفة، وأن النافذة الوحيدة هي المكاتب التابعة للوزارة.

التحويل إلى الجامعات الحكومية

وأوضحت المصادر في وزارة التعليم العالي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على كافة الطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات الروسية والسوادنية والأوكرانية تجنب سماسرة المكاتب والتحويلات إلى الجامعات، لافتين إلى أن الطريقة الوحيدة للتقديم يكون من خلال الجامعات مباشرة دون أي وسطاء، و أن هناك ضوابط وقواعد يتم العمل بها لقبول تحويلات الطلاب، منوهة إلى أن الوزارة تقدم كاف التيسيرات للطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المختلفة .

وأشارت المصادر إلى أن فترة التحويل مستمرة ولمدة أسبوعين من فتح باب التقديم وفقا للقواعد والضوابط التي جرى قبول الطلاب بها خلال الفصل الدراسي الأول.