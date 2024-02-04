«التعليم»: لا صحة لتأجيل الفصل الدراسي الثاني.. والخريطة الزمنية لم تتغير

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023- 2024 والإعلان عن الموعد الجديد خلال الأيام المقبلة.

هل سيتم تأجيل الترم الثاني

وأكّد المصدر لـ«الوطن» أنَّ ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ليس له أي أساس من الصحة وأنَّ الدراسة في الترم الثاني في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وأضاف المصدر أنَّه سيتمّ بدء الفصل الدراسي الثاني لجميع المدارس الخاصة والحكومية 10 فبراير 2024، ولا تغيير في المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية، مطالباً أولياء الأمور والطلاب بعد الانسياق وراء الشائعات، أو الأخبار التي تثير الجدل.

وتابع المصدر أنَّ المديريات بدأت استعداداتها للفصل الدراسي الثاني من حيث صيانة المدارس وتعقيمها ومتابعة طباعة الكتب الدراسية، لتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.