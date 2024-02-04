«شباب كفر الشيخ» تطلق دورة تدريبية لبرنامج التعليم المدني لتنمية المهارات

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ دورة تدريبية لبرنامج التعليم المدني لتنمية المهارات بقاعة إعداد القاده بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنمية روح المبادرة والمشاركة المجتمعية

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنّ محاور البرنامج التدريبي لليوم الأول دارت حول المنضدة، والبالون الطائر، وملابس العيد، وإعادة انتخاب نائب، مشيراً إلى الدور الفعال الذي تقوم به تلك البرامج التدريبية في تنمية روح المبادرة، والمشاركة المجتمعية خاصةً في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف تمكين الشباب من القيادة باعتبارهم ركيزة الجمهورية الجديدة.

وأوضح «محروس»، البرنامج التدريبي من تنفيذ إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية ويستهدف الشباب من سن 18 حتى 35 عاماً، لافتاً أنّ برنامج التعليم المدني يهدف إلى إكساب النشء والشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تُمكنهم من ممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تأكيد القيم الإنسانية والتركيز على العناصر المشتركة، مع العمل على تأكيد ممارسات التعامل مع الآخر.

تعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية

وأكد «محروس»، أنّ المعرفة لا تُشكل الهدف النهائي من هذا التعليم إنما يجب أنّ يتبعها ويواكبها اكتساب الناشئ والشاب لمنظومة من القيم تُساعده على ممارسة سلوكيات وتبني مبادرات إيجابية وبناءة تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه، كما يهدف البرنامج إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية.

جاء ذلك تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وبمتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومن تنفيذ فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، والمدرب أحمد الرميلي.