توضيح جديد من «التعليم» بشأن امتحانات الثانوية العامة للدمج والمكفوفين

أصدرت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا جديدًا للإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للتربية الخاصة، بشأن تحديد الأجزاء المحذوفة من المناهج الدراسية، سواء لتلاميذ الدمج بالتعليم العام أو المكفوفين بمدارس النور، في ضوء الاستعداد لوضع امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة.

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للثانوية العامة

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنه بناءً على القرار الوزاري 88، فإن مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الثالث الثانوي العام، هي نشاط اختياري ضمن الأنشطة المدرسية بنظام الفصلين الدراسيين، وليس لها امتحان تحريري.

محذوفات المكفوفين في مادة الفلسفة والمنطق

وأوضحت وزارة التعليم، محذوفات المكفوفين في مادة الفلسفة والمنطق للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وهي كالتالي:

الموضوع الأول: (الفلسفة وقضايا البيئة) ص 18، ص 19 بالكامل.

- الموضوع الثاني: «رؤية الفلسفة الأخلاقية البيولوجية والطبية» المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي، ص 29 بالكامل.

- الموضوع الثالث: «الفلسفة وأخلاقيات المهنة» لا يوجد حذف.

- الموضوع الرابع: «التفلسف وعلاقته بالقيم» ص 54 (المثال فقط بداية من كلمة المثال حتى يكون حظه الحرية)، ويدلل الطالب بمثال من عنده بمساعدة المعلم.

المنطق

الموضوع الأول: الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الصورية.

- جميع الأمثلة الخاصة بالحجج الاستنباطية، من ص 60 حتى ص 64 والشرح مقرر.

الموضوع الثاني: الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية.

- الحجج الاستنباطية من ص 81 إلى 85 بالكامل.

- الموضوع الثالث: التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، لا يوجد حذف.

الموضوع الرابع: «المنطق وتكنولوجيا الاتصال» ص 98

- الأساس المنطقي للحاسوب ص 99 دور المنطق في تطوير الحاسوب.