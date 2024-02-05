جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية شاملة بقرية الوادي في كينج مريوط

نظمت جامعة الإسكندرية قافلة طبية شاملة إلى قرية الوادي في منطقة كينج مريوط، وذلك بالتعاون مع إنرويل إسكندرية كابيتال، وإنرويل سبورتنج، لتقديم الخدمة الطبية لاهالى المنطقة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة، وفي إطار دور الجامعة فى خدمة المناطق الأشد احتياجاً.

وقالت الدكتورة وفاء السحلي، الأستاذ بكلية الطب، ومقرر لجنة القوافل في جامعة الإسكندرية، إن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من الحالات من أهالي القرية.

حالات الكشف في القافلة الطبية بالإسكندرية

وأضافت «السحلي»، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها بلغ 637 حالة، توزعت بين 61 حالة نساء، و92 جلدية، و92 باطنة، و110 أطفال، و49 أنف وأذن، و91 عظام، و83 أسنان، و59 رمد، مشيرة إلى أنه تم تحويل عدد من الحالات إلي المستشفى الرئيسي الجامعي منها 1حالة أطفال، و20 أسنان، و10 أنف وأذن.

سعادة أهالي القرية

وشهدت القافلة إقبالاً كثيفاً من أهالي القرية، حيث أعربوا عن سعادتهم وشكرهم لجامعة الإسكندرية لتواجد القافلة وتكراراها بشكل دورى لخدمة المواطنين بالقرية.