«إعلام القاهرة» تطلق مدونة سلوك لتقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي

أعلن الدكتور أشرف جلال، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تفاصيل الملتقى البحثي السنوي الأول لقسم الإذاعة والتليفزيون، المنعقد برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية، وبإشراف الدكتور أشرف جلال الأمين العام للملتقى.

النسخة الأولى من ملتقى الإذاعة والتلفزيون

وأوضح في بيان له أن الملتقى يهدف إلى إطلاق مدونة سلوك لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام وصناعته وبحوثه، ووضع خارطة عمل لكيفية توظيفه بما يحقق الاستفادة القصوى ويحد من مخاطره خاصة في التزييف العميق ونشر الشائعات والهندسة الاجتماعية للمجتمعات المختلفة.

وأشار إلى أن الملتقى السنوي يحمل في نسخته الأولى بعنوان (من البث واسع النطاق إلى البث المحدود إلى البث الشبكي: تحديات العصر الرقمى وتداعياته) اسم الدكتورة الراحلة جيهان رشتي وهى أول عميدة لكلية الإعلام جامعة القاهرة وذلك تقديرا لجهودها وبصماتها في إثراء العمل الإعلامي المهني والأكاديمي.

وأشار إلى أن فعاليات الملتقى تقام على مدار يومي 13 و14 فبراير 2024 الجاري، ويتضمن الملتقى 7 جلسات بحثية وعدة حلقات نقاشية ويشارك به لأول مرة البروفيسور (فيل جي أوتر) وهو رئيس قسم الاتصال بجامعة لويزيانا لافييت بالولايات المتحدة والدكتور (توماس هانيتساك) أستاذ ورئيس قسم الاتصال بجامعة لودفيج ماكسميليان - ميونيخ – ألمانيا، على أن يكون ضيف شرف الملتقى هو رئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي.

مدونة سلوك أخلاقي

وأشار إلى أن الملتقى يتضمن حلقتين نقاشيتين الأولى بعنوان (نحو مدونة سلوك أخلاقي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام)، وتضم مجموعة من رؤساء القنوات المصرية والعربية وعدد من عمداء كليات الإعلام الخاصة والحكومية، أما الحلقة الثانية فهى بعنوان (تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الدراما ومواقع التواصل الاجتماعي)، وتضم مجموعة من المؤثرين وصناع الدراما المصرية وفي مقدمتهم صناع مسلسل صوت وصورة.