مسابقة الطالب المثالي على كليات جامعة القاهرة.. اعرف الموعد والشروط

تنظم كليات جامعة القاهرة سنويًا مسابقة الطالب المثالي والتي تهدف إلى تكريم الطلاب المتفوقين في جميع المجالات سواء العلمية أو الاجتماعية أو التطوعية، إذ تُعقد سنويًا في شهر أكتوبر.

وتتكوّن المسابقة من مرحلتين: الأولى على مستوى كل كلية، والثانية على مستوى الجامعة، وفي المرحلة الأولى يتمّ اختيار أفضل طالب بالكلية من خلال مقابلات شخصية مع أساتذة متخصصين ويتمّ تقييم الطالب في المقابلة من حيث طريقة كلامه وتعبيره عن نفسه، وحصيلة المعلومات العامة لديه، ويتمّ اختبار الطلبة شفويًا بمجموعة من الأسئلة المتنوعة.

أما المرحلة الثانية، فهي على مستوى الجامعة وتزداد هنا المنافسة إذ تصبح المسابقة على مستوى الجامعة، وتبلغ مستويات أعلى من المنافسة والتقييم، ويجري التقييم من خلال مقابلات شخصية مرة أخرى، وفي نهاية المسابقة يعلن فوز الطالب المثالي على مستوى الجامعة.

شروط التقديم والأوراق المطلوبة

• شهادة قيد للطالب بالكلية أو صورة كارنيه ساري.

• شهادة بالدرجات العلمية مختومة ومعتمدة من شؤون الطلاب.

• أن يكون الطالب ذو نشاط طلابي وتطوعي.

• يجب أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد على الأقل.

• تقديم شهادات تفيد مشاركة الطالب بالأنشطة المتنوعة.

• تقديم السيرة الذاتية للطالب (CV).

ويتمّ تقديم الأوراق بإدارة رعاية الشباب بالتحديد إلى اللجنة الاجتماعية التي تُشرف على نشاط مسابقة الطالب المثالي.

أهداف مسابقة الطالب المثالي

• تشجيع الطلاب على التفوق والتميز.

• اختيار أفضل الطلاب بالكليات وتوفير فرص لهم.

• نشر الثقافة التعلم من الآخر والمنافسة الشريفة بين الطلاب.