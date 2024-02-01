جامعة القاهرة تتقدم 225 مركزا في تصنيف ويبومتركس الإسباني خلال 7 سنوات

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار تطور مركز الجامعة بالتصنيفات العالمية لأفضل الجامعات في العالم، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة دخلت ضمن أفضل 500 جامعة بالتصنيف الإسباني (ويبومتركس) من بين 30 ألف جامعة بالتصنيف، وذلك استمرارا لسلسلة إنجازات الجامعة.

د. الخشت: الجامعة تقدمت 225 مركزا خلال7 سنوات

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة احتلت المركز 499 عالميا بتصنيف يناير 2024 وذلك بتقدم 225 مركزا عن موقع الجامعة بنفس التصنيف عام 2017، موضحا أن الجامعات استطاعت التقدم بخطوات ثابتة بالتصنيف، إذ جاء التطور والنمو مستمر منذ 2017 وكان ترتيب جامعة القاهرة 724 عالميا، وفي يناير 2020 تطور إلى 668، والآن في يناير 2024 أصبح 499، بنسبة نمو وصلت إلى 38% خلال هذه الفترة، وكذلك نمت الاستشهادات المرجعية للبحوث العالمية لجامعة القاهرة في هذه الفترة إلى أكثر من 200%.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن ترتيب جامعة القاهرة ضمن الجامعات العالمية في تصنيف ويبومتركس الإسباني جاء بعد أن وصلت نسبة استشهادات البحوث العالمية لجامعة القاهرة إلى ستمائة و144ألفا و54 استشهادا خلال 6 أشهر فقط، وهذا التطور ساهم في تقدم الجامعة 22 مركزا عن أخر تصنيف منذ 6 شهور، و43 مركزا عن تصنيف يناير 2023، إذ كانت الجامعة في المركز 542 عالميا وبنسبة نمو قدرها 8%.

وأوضح أن هذا التقدم يعد جزءا من نجاحات الجامعة في جميع التصنيفات الدولية التي حققت جامعة القاهرة فيها تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية، مما وضع جامعة القاهرة ضمن أفضل جامعات العالم من حيث التصنيف العام أو التخصصات العلمية المميزة، كما نجحت الجامعة في كسر حاجز أفضل 50 جامعة على مستوي العالم في هندسة البترول، وضمن أفضل مائة جامعة في خمسة تخصصات متنوعة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن هذا التطور والرقى نتيجة جهود كبيرة من كافة العاملين بالمنظومة داخل الجامعة والخطط المستقبلية التي مكنت جامعة القاهرة أن تسبق جامعات أوروبية وأمريكية كبرى في التصنيف العالمي للجامعات وكذلك في العديد من التصنيفات التخصصية.

وأشار إلى أن التصنيف الإسباني يهدف إلى حث الجهات الأكاديمية في العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي على الإنترنت، فضلا عن نشره مرتين في نهاية شهرى يناير ويوليو من كل سنة، بخلاف غالبية التصنيفات العالمية التي تحدث مرة في السنة، موضحا أن التصنيف يعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير تشتمل على: كفاءة وسعة الموقع الإلكتروني للجامعة، الروابط والظهور لموقع الجامعة بالمواقع الأخرى (50%) ، وعدد البحوث المنشورة بأفضل مجلات عالمية (40%)، وكذلك معدل الاستشهادات ببحوث الجامعة (10%)، طبقا لبيانات جوجل أسكولر (Google scholar) للاستشهادات بالبحوث العالمية.

التقدم بالتصنيف الإسباني يعد جزءا من نجاحات الجامعة في جميع التصنيفات الدولية

جدير بالذكر، أنه لأول مرة في تاريخها قفزت جامعة القاهرة خلال عام واحد 184 مركزا بالتصنيف الإنجليزي (كيو إس) لعام 2023- 2024، وتقدمت إلى المرتبة 371 عالميا بنسبة تطور 33% عن العام الماضي، وكان الترتيب في الفئة من 551 إلي 560 عالميا، وتتواجد ضمن أفضل 400 جامعة على مستوي العالم لأول مرة وضمن أفضل 25 % من الجامعات في العالم. وبالرغم من التحديات الشديدة التي تواجه جامعة القاهرة إلا أنها صنفت ضمن الجامعات المتميزة عالميًا.

كما احتلت الجامعة ترتيب 201 – 220 في تصنيف QS البريطاني للتنمية المستدامة.QS World University Rankings: Sustainability 2024، وجاءت في المرتبة 106 عالميا في معيار تبادل المعرفة (Knowledge Exchange).

جامعة سبقت جامعات أوروبية وأمريكية كبرى في التصنيفات العالمية

وعلى جانب آخر، تقدمت الجامعة مائة مركز دفعة واحدة في تصنيف شنغهاي العام ضمن أفضل 301 -400 جامعة عالميا متقدمة على جميع الجامعات المصرية والوحيدة مصريا المصنفة في هذه الفئة.