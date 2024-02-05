«الإنتاج الحربي» تبحث تصدير «الصلب المُدرع» إلى السعودية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عدد من أجنحة الدول والشركات المشاركة بالنسخة الثانية من معـرض الدفاع العالمي 2024 "WDS: World Defense Show" المقام خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد الوزير خلال زيارته للجناح السعودي، أن المعرض يعكس مكانة المملكة كإحدى دول العالم الأكثر تأثيراً في صناعة الدفاع وهو ما يتجلى أيضاً في المعروضات العسكرية التي تشارك بها الجهات السعودية المشاركة بالمعرض والتي يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، مشيداً بقدرة القائمين على المعرض على تنظيمه بهذا الشكل الذي يليق بالمملكة ومؤكداً على الأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية.

وبحث الوزير، اهتمام إحدى الشركات السعودية باستيراد الصلب المدرع من مصر، كما تفقد الوزير الجناح الهندي، وأشاد بمدى التطور الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الهندية ومواكبتها للتطورات المتسارعة بقطاع الدفاع والأمن، مستعرضاً المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي والتي تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة ووزارة الداخلية من مختلف منتجاتها من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة، مشيراً إلى أبرز المنتجات العسكرية التي تقوم الوزارة بإنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع، كما مر الوزير على شركة مصرية تعمل بمجال الخدمات الهندسية، خلال مشاركتها في المصنع.