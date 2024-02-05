وزير الإنتاج الحربي: مباحثات للتعاون مع شركات تركية بمجال الصناعات الدفاعية

كشف المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن مباحثات مع شركات تركية عاملة بمجال الصناعات الدفاعية للتعاون المشترك، وذلك خلال لقائه بوزير الصناعات الدفاعية التركي، خلال مشاركتهما بمعرض الدفاع العالمي المنعقد بالمملكة العربية السعودية حاليًا.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات له، أن هناك وفدا من الوزارة زار 3 شركات تركية خلال ديسمبر الماضي، مؤكدًا استعداد الوزارة للتعاون مع الشركات التركية للإنتاج المشترك لذخائر يقوم أحد الجانبين بإنتاج مكونات منها على أن يقوم الجانب الآخر بإنتاج باقي المكونات والتجميع، معربًا عن اهتمام الوزارة بتوطين بعض تكنولوجيات التصنيع التركية الحديثة داخل خطوط الإنتاج بالشركات التابعة.

وشدد وزير الصناعات الدفاعية التركية على حرصه على الدراسة المتعمقة لموضوعات التعاون التي تم مناقشتها مع وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق له خلال اللقاء، وقام بتوجيه الدعوة للوزير محمد صلاح لزيارة جميع الشركات التركية المشاركة في معرض الدفاع العالمي 2024 وعددها 63 شركة.

بدوره، قال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير محمد صلاح حرص خلال زيارته لأجنحة هذه الدول على توجيه الدعوة لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر دقة.