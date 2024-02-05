أستاذ الزراعة: خطة طموحة بالمشروعات القومية لإضافة 4 ملايين فدان

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن مصر طبقت استراتيجية في القطاع الزراعي لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، وذلك من خلال خطة كبيرة تقوم بها مصر لكي تصل صادراتها بوجه عام ككل 100 دولار سنويا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة بالمشروعات القومية لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية القديمة.

صادرات مصر الزراعية تتخطى 8.5 مليار دولار

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة و سارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن جزء من هذا العمل هو التركيز على اهتمام بالتصدير من خلال العمل على محور مهم جدا، وهو تنافس المنتج المصري مع الخارج من خلال رفع كفاءة الإنتاج والجودة في آن واحد، مع الاستمرار على خطة الأمن الغذائي، لتسجل صادرات مصر الزراعية 8.5 مليار دولار.

إنشاء هيئة تشريعية

وأوضح أن مصر تنشئ هيئة تشريعية من خلال وضع بعض النظم والثوابت مثل هيئة سلامة الغذاء، التي تقوم بتتبع مراحل الإنتاج لضمان توفير الأمن والسلامة للمستهلك.