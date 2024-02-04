القصير: مصر حققت طفرة في الصادرات الزراعية وصلت إلى 9 مليارات دولار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال.

تعزيز تنافسية الصادرات

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار القصير إلى أن عدد الأسواق التي تمّ فتحها خلال الـ10 سنوات الماضية، بلغ 93 سوق منها 30 سوقا ‏تصديريًا خلال الـ3 أعوام الأخيرة، إذ يتمّ حالياً تصدير أكثر من 400 ‏سلعة لـ160 سوقًا، لافتًا إلى أنَّه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق اليابانية الذي تمّ فتحه في عام 2020، إذ تحتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أنَّ تمّ الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة إجراءات السوق والتي تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصري، ويتمّ حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

السوق البرازيلية

وأوضح وزير الزراعة أنَّ آخر هذه الأسواق هو السوق البرازيلي الذي تمّ فتحه أمام البطاطس المصرية، وجار فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، إذ تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار.

وأكّد القصير أنَّ مصر احتلت المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بـ950 ألف طن ثم جاء البصل في المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.

وأشار وزير الزراعة إلى أنَّ الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في الـ10 سنوات الأخيرة، إذ بلغت 7.44 مليون طن في 2023، مقابل 4 ملايين طن في 2014.