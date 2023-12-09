بالأرقام.. خطة تنمية القطاع الزراعي المستهدفة 2023-2024

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن مستهدفات قطاع الزراعة والري 2023-2024، التي تعد ضمن خطة متوسطة المدى بميزانية تقدر بـ116.6 مليار جنيه.

أهمية القطاع الزراعي من الناحية الإقتصادية

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أهمية القطاع الزراعي من الناحية الاقتصادية، كالتالي:

- يعد المصدر الرئيسي للتشغيل؛ إذ يستوعب 20% من جملة المشتغلين بالأنشطة الاقتصادية.

- يساهم بنحو20% من الناتج المحلي الإجمالي.

- يساهم في النشاط التصديري للدولة، بنسبة لا تقل عن 15% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية.

مستهدفات خطة تنمية القطاع الزراعي 2023-2024

- 116.6 مليار جنيه مخصصات خطة 2024-2023.

- 7% نسبة استثمارات 2023-2024 من إجمالي الخطة متوسطة المدى.

- 71% نسبة نمو استثمارات 2023-2024 مقارنة بالعام السابق.

أسباب نمو استثمارات القطاع الزراعي 2023-2024

- توسع الدولة في برامج استصلاح الأراضي، لتشكل مناطق جديدة، منها الدلتا الجديدة ومستقبل مصر.

- استكمال مراحل مشروعات التوسع الأفقي السابقة، التي تشمل مشروع توشكى وتنمية شمال ووسط سيناء.

- تنامي المشروعات الموجهة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي والقطاعات الأخرى المعنية بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

- استحواذ القطاع الخاص على 44% من الاستثمارات الزراعية الكلية 2024-2023

- زيادة الإنتاج الزراعي إلى 1.34 تريليون جنيه 2023-2024، بمعدل نمو %4.1 عن الإنتاج المتوقع لعام 2022-2023

- وصول نسبة الناتج الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي 2023-2024 إلى 11.3%.