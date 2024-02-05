عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات.. هل تشكل خطرا على الإنسان؟

سلسلة من الظواهر الطبيعية تراواد الأرض، واحدة تلو الأخرى، منذ بداية عام 2023، وتستمر مع انطلاق العام الجديد 2024، إذ شهد العام المنقضي ظاهرة العاصفة الشمسية، بينما يأتي هذا العام محملًا بمفاجأة جديدة، من المرتقب أن تحدث خلال الساعات المقبلة.. فماذا ينتظر الكرة الأرضية في الساعات المرتقبة؟

عاصفة شمسية جديدة تهدد الأرض خلال ساعات

عاصفة شمسية جديدة تهدد الكرة الأرضية خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب إدارة الطقس والغلاف الجوي الأمريكية، التي حذرت من عاصفة مغناطيسية أرضية ستحدث اليوم، 5 فبراير 2024، لكنها لم تهدد الكهرباء والإنترنت مثلما فعلت العاصفة التي حدثت في العام المنقضي، والتي تسببت في بعض الأعطال ببعض المناطق في قارة أمريكا الجنوبية، بحسب صحيفة «نيوز ناين لايف».

ذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية «NOAA»، أن الأرض على موعد مع حدوث عاصفة مغناطيسية أرضية «عاصفة شمسية»، تصنف ضمن الفئة G1، ما يعني أنها ليست خطيرة بشكل كبير، ولن تؤثر بشكل كبير على الكهرباء أو الإنترنت في العالم أو مناطق بعينها، لكنها ستؤثر بشكل طفيف، إذ يتوقع حدوث بعض الاضطرابات البسيطة تستمر حتى نهاية يوم 6 فبراير.

العاصفة لن تشكل تهديدا على سلامة الإنسان

لن تشكل هذه العاصفة تهديدا على سلامة الأشخاص، لذلك لم يتضمن تقرير «NOAA»، أي نصائح يجب اتخاذها أو إجراءات احترازية خاصة، من أجل تفادي الاضطرابات التي قد تحدث جراء تلك العاصفة، إذ من المتوقع أن يحدث تقلبات طفيفة وضعيفة على شبكات الكهرباء في بعض المناطق، تأثيرات بسيطة على عمليات الأقمار الصناعية، ظهور الشفق القطبي في خطوط العرض العليا.

تأتي تلك العاصفة، بعد النشاط الشمسي المكثف الذي شهدته الكرة الأرضية الأسبوع الماضي، إذ هدأ نجمنا نسبيا ولم يعد يضم سوى بضع بقع شمسية قد تنفجر في الساعات المقبلة، وفي الأغلب تتولد العواصف المغناطيسية الأرضية بسبب الانفجارات الشمسية، وهي عبارة عن انفجارات من الطاقة والغازات البلازمية تنطلق من الشمس، وتصنف العواصف إلى خمسة مستويات من G1 إلى G5، حيث يمثل G1 عاصفة ضعيفة و G5 عاصفة شديدة للغاية.

يمكن للعواصف المغناطيسية الأرضية أن تتسبب في مجموعة من المشاكل التي تؤثر على الحياة البشرية، منها تعطل شبكات توزيع الكهرباء، مما يؤدي إلى انقطاعات واسعة النطاق، إتلاف وتعطيل عمل الأقمار الصناعية، تعطيل أنظمة الملاحة اللاسلكية، ظهور الشفق القطبي في خطوط عرض منخفضة نسبيا.