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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أمين الفتوى يحذر من التسويق الشبكي على الإنترنت

كتب:

حسن سمير
09:31 م | الأحد 04 فبراير 2024
الدكتور علي فخر

الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم التسويق الشبكي والربح من خلال توقعات نتائج المباريات.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «هي بتدفع فلوس علشان تتوقع لو كسبت بتسترد أموالها وعليها زيادة، ولو خسرت بتخسر فلوسها، وده فيها قمار لا يجوز الاشتراك فيها».

أكل أموال الناس بالباطل

واستكمل: «كمان الاشتراك ده فيه أكل أموال الناس بالباطل يعني كل الناس اللي هيشتركوا كتسويق شبكي بعدك فلوسهم هتضيع وأنت كمان فلوسك هتضيع».

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