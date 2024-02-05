350 دارسا يؤدون اختبارات يناير ضمن مشروع «المصريون يتعلمون» في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الانتهاء من اختبارات 350 دارسا، خلال شهر يناير الماضي، وذلك ضمن مشروع «المصريون يتعلمون»، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

المنيا تحصل على المركز الأول العام الماضي

وأكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، أن المحافظة تواصل جهودها في الحفاظ على ما حققته بحصولها على المركز الأول العام الماضى 2022 /2023 على مستوى الجمهورية في مشروع محو الأمية، باجتياز 1583 دارساً لاختبارات الدورات الامتحانية.

توفير كافة التسهيلات للراغبين و المتقدمين

من جانبه، قال مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع «المصريون يتعلمون»، لافتا إلى أن المديرية تقدم التيسيرات للدارسين خلال عملية انعقاد الاختبارات وتوفر كافة التسهيلات للراغبين والمتقدمين لمشروع محو الأمية من أبناء المحافظة.