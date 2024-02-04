«شباب كفر الشيخ» تُنفذ برنامج «ابدأ وحسن مشروعك SYB» لتأهيل الشباب

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تدريبا لرواد الأعمال تحت عنوان «ابدأ وحسِّن مشروعك SYB» لأصحاب المشروعات القائمة حديثاً وأصحاب أفكار المشروعات، المهتمين بمجال ريادة الأعمال وعالم المشروعات، بمشاركة 30 رائد أعمال، خلال الفترة من 4 حتى 8 من الشهر الجاري، بديوان عام المديرية، في ظل التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمعهد المصرفي المركزي وهيئة كير مصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تدريب رواد الأعمال على وصف الفكرة المشروع

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنّ التدريبات تستهدف رواد الأعمال، لمساعدتهم على وصف فكرة المشروع، ودارسة السوق، وتحليل الاحتياجات، والدراسة التسويقية والفنية، ودراسة خطة المشروع، وتحديد تكلفة المبيعات والمنتج والإنتاج، والعمالة، والإهلاك، والتدفق النقدي، وقائمة الدخل التقديرية، والشكل القانوني للمشروع.

تنفيذ برنامج «ابدأ وحسِّن مشروعك SYB»

وقام بالتدريب حسن الدسوقي، مدرب معتمد ريادة الأعمال بمنظمة العمل الدولية ilo ومدرب وزارة الشباب والرياضة، لافتاً إلى أن تلك التدريبات تأتي ضمن البرامج التدريبية التي تُقدمها الإدارة المركزية لتمكين الشباب، برئاسة منال جمال الدين، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير إدارة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بوزارة الشباب والرياضة، وإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة التنفيذ الدكتور رامي عبد الحفيظ، منسق المشروع بوزارة الشباب والرياضة، وشريف السواق، منسق عام البرنامج بالمحافظة.