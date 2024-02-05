لطلاب جامعة المنيا.. كورسات مجانية متاحة بمركز التطوير المهني

أعلن المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنيا، عن فتح باب التسجيل مرة أخرى للطلاب الذين فاتتهم مواعيد المقابلات الشخصية للكورسات التالية: الموارد البشرية من 11 إلى 15 فبراير، التسويق: من 18 إلى 22 فبراير، الموارد البشرية: من 25 إلى 29 فبراير.

مواعيد المقابلات الشخصية

وقال مسئول بمركز التطوير المهني جامعة المنيا، في تصريحات لـ«لوطن»، إن مواعيد المقابلات الشخصية ستكون: من الاثنين 5 فبراير إلى الخميس 8 فبراير من الساعة 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا في مقر المركز.

وأضاف شروط التسجيل تشمل: أن يكون الطالب في السنة النهائية في إحدى كليات جامعة المنيا، أن يحضر الطالب إلى مقر المركز ومعه صورة ورقية للكارنيه الجامعي الحديث أو اثبات قيد، وصورة ورقية للبطاقة الشخصية، وأن يحضر الطالب المقابلة الشخصية في الموعد المحدد.

واكد المركز، أن عدد المقاعد محدود، والأولوية لأول 30 طالبا وطالبة يحضرون يوم الكورس.

الكورسات مجانية بشهادة معتمدة

وأوضح مسئول مركز التطوير المهني، أن الكورسات مجانية وبشهادة معتمدة، ومدة كل كورس 5 أيام، وسيتم التسجيل لعدد 35 طالبا وطالبة في الكورس الواحد، كل طالب له كورس واحد فقط، ويتم التوجه إلى عنوان المركز بالدور الأرضي مبنى علم النفس التربوي بجوار كلية دار العلوم.