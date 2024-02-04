ضبط كميات من الدقيق بدون فواتير داخل مخزن في المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، في المنيا، برئاسة تاج جلال أبو سداح رئيس المدينة، حملة مكبرة لضبط الأسواق والقضاء على محتكري السلع والمواد الغذائية والتموينية.

ضبط مخزن دقيق بدون فواتير

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن دقيق بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأشار رئيس مركز أبوقرقاص، إلى أن الوحدة المحلية ستقوم بالتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل، يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة بالاشتراك مع إدارة ومباحث التموين بأبوقرقاص.

إحكام الرقابة وإعادة الانضباط بالأسواق

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى تكثيف الحملات على مدار الساعة، مؤكدا أهمية استمرار المتابعة في الفترة الحالية لإحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط بالأسواق ، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين.