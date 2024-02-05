رئيس «الشيوخ» يطالب الحكومة بميكنة الزراعة: سعر الجرار 1.6 مليون جنيه

طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة، بإدخال التكنولوجيا في المجال الزراعي، موضحا أنّ أولى خطوات التقدم الزراعي هي استبدال الآلات العادية بأخرى حديثة.

ميكنة الزراعة

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن: «حسب معلوماتي وصل سعر الجرار الزراعي إلى مليون و600 ألف جنيه، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة من قبل الحكومة والبنك الزراعي لميكنة الزراعة».

جاء ذلك خلال عرض طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب وهبة وأكثر من 20 عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتعزيز استخدام التكتولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

أساليب الزراعة الحديثة

وأكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية اتباع أساليب الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا لمواجهة العديد من التحديات وبينها التغيرات المناخية بالغة الخطورة، والتي باتت تهدد الاستدامة الزراعية في بلد مثل مصر يعاني من زيادة سكانية كبيرة.

وقالت فوزي: «يجب الإشادة بالتوسعات الزراعية غير المسبوقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي لولاها لكان ثمة أزمة طاحنة في توفير الغذاء».

وأشارت إلى أنّ الزراعة الحديثة أو كما يطلق عليها البعض الزراعة الذكية تتطلب الاعتماد على التكنولوجيا والأساليب الرقمية لزراعة المحاصيل بطرق نظيفة ورشيدة في استخدام المياه والموارد الطبيعية الأخرى، مع الحرص على تخفيض التكلفة وتكثيف إجراءات وبرامج مكافحة الآفات».

وقالت إنّ وزارة الزراعة قد تحتاج إلى تشريعات لتنظيم وتطبيق ودعم أساليب الزراعة الذكية، خاصة فيما يتعلق بتأسيس شركات وتعاونيات تقوم على تطبيق هذا النوع من الزراعة، كذلك إقرار أنظمة تمويل ودعم للمزارعين لتشجيعهم على إتباع هذا النموذج، موضحة أنّ المجلس مستعد لبحث مثل هذه التشريعات وإعدادها لتكون بمثابة الحافز على انطلاقة واسعة في هذا المجال.