رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ القيادة السياسية والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج في بداية الجلسة العامة اليوم.

ذكرى الإسراء والمعراج

وجاء نص التهنئة كالتالي:

نحتفل هذا الشهر بذكرى مباركة عطرة، وهي ذكرى الإسراء والمعراج، ليلة أن أسرى رب العالمين جلت قدرته وتعالت عظمته بنبي الرحمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى بارك حوله، ومنه عرج إلى سدرة المنتهى في الحضرة الإلهية ليفيض علينا جميعا بفيوضات رحمته وعظيم مغفرته.

ونحن نحتفل بهذه الذكرى العطرة نستلهم منها قيم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة.

وبهذه المناسبة، أتقدم باسمي وباسمكم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم الله علينا باستعادة أقصانا المحتل، فنعم المولى ونعم النصير.