«الشيوخ» يحيل مناقشة الصادرات الزراعية إلى اللجان المختصة.. ويرفض رفع الحصانة عن نائب

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدمً من النائب حسام الخولي، وأكثر من 20 عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل والفواكه ومناقشات الأعضاء، وبيان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي الجهات والوزارات المختلفة ومنها وزارة النقل، إلى لجنة مشتركة من الزراعة والري ومكاتب لجان الإسكان والنقل، لإعداد تقرير شامل بشأنه للعرض على المجلس.

ورفض مجلس الشيوخ الإذن بطلب رفع الحصانة عن النائب عاطف النمكى عضو المجلس، في قضيتي شيك دون رصيد والمسجلة بمحكمة الخصوص لوجود كيدية في القضايا المرفوعة ضده، وقيام العضو المذكور بسداد المبالغ المالية ووضعها في خزينة المحكمة.