10 معلومات عن زوج باريس هيلتون.. ماذا فعل على السجادة الحمراء؟

في حفل توزيع جوائز جرامي، خطفت الفتاة الشقراء صاحبة القوام الممشوق أنظار الجميع؛ إذ كانت باريس هيلتون وزوجها رجل الأعمال كارتر ريومي حديث الصحف في اليوم التالي للحفل بعد رفضها قبلة زوجها على السجادة الحمراء، وبسبب هذه اللقطة السريعة انتشر الحديث عن باريس هيلتون وزوجها، وخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، لذلك نستعرض نجيب عن سؤال من هو زوج باريس هيلتون؟، وفق لمجلة «بيبول».

10 معلومات عن زوج باريس هيلتون

1- عقدت كارتر ريوم وباريس هيلتون قرانهما في لوس أنجلوس في 11 نوفمبر 2021.

2- كان العروسان محاطين بالعائلة والأصدقاء، بما في ذلك كيم كارداشيان، إيما روبرتس، كايل ريتشاردز ونيكول ريتشي .

3- تعيش باريس هيلتون- وريثة فندق ودي جي ونجم تلفزيون الواقع- وكارتر ريوم حياة بسيطة منذ أن أصبحا زوجًا وزوجة.

4- كتبت باريس هيلتون في تدوينة على موقعها الرسمي على الإنترنت في اليوم التالي لحفل زفافها: «لقد أنهينا الليلة بالرقص والغضب على أنغام موسيقى الدي جي لقد كان أفضل يوم وليلة في حياتي، إذا كان بإمكاني القيام بذلك مرة أخرى، سأفعل ذلك بنبض القلب، لقد كنت سعيدًا للغاية لأنني محاط بالعديد من الأحباء وأن يتمكن الجميع من اللحاق بالركب والاحتفال».

5- بدأت قصة الحب نوفمبر 2019 وتمت خطبتهما في فبراير 2021.

6- أما الزوج كارتر ريوم، فهو رجل أعمال ورأسمالي مغامرفي عام 2016.

7- شارك ريوم وشقيقه كورتني في تأسيس M13، التي تتمثل مهمتها في مساعدة المؤسسين على اتخاذ قرارات أفضل والفوز في فئتهم، وفقًا لموقع LinkedIn الخاص بالشركة.

8- شارك كارتر ريوم وكورتني أيضًا في تأسيس علامة شهيرة للمشروبات في عام 2007.

9- باعا حصتهما الأكبر في الشركة في عام 2016.

10- كان يعمل كمصرفي استثماري في جولدمان.

ماذا قالت باريس هيلتون عنه؟

قبل يوم الزفاف وصفت باريس هيلتون علاقتها بزوجها بأنها «التوافق المثالي»، وقالت لـ PEOPLE: «يبدو أن هذا كان من المفترض دائمًا أن يحدث، أشعر أن هذا من المفترض أن يكون»، وفي العامين التاليين، رحبت هيلتون وريوم بطفلين معًا، أنجبا الابن البكر، فينيكس بارون هيلتون ريوم ، عن طريق بديل في يناير 2023 وأعلنا عن وصول ابنتهما لندن في نوفمبر من ذلك العام.