«تنشيط السياحة»: مصر تشارك في معرض «Bit» بميلانو غدا

أعلنت هيئة تنشيط السياحة، مشاركتها بجناح يضم عددًا من الشركات والفنادق المصرية، بمعرض «BIT» السياحي المُقام بمدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من 4 إلى 6 فبراير الجاري، ويشارك به أكثر من 150 دولة، موضحة أنّ المعرض مهم جدًا للقطاع المصري، ويهدف لجذب نحو مليون سائح إيطالي لزيارة مصر خلال 2024.

الموسم السياحي الشتوي

وأوضحت الهيئة، أنّ المعرض مُقام بالعاصمة الاقتصادية لإيطاليا، ميلانو، ويتواجد بها نحو 70% من منظمي الرحلات وشركات السياحة الإيطالية، لافتة إلى أنّ أكثر من 60% من الإيطاليين الوافدين لمصر خلال الموسم الشتوي يأتون من مدن الشمال.

«BIT» من أهم 4 معارض في العالم

ومن جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إنّ «BIT» سيبدأ غدًا، وهو واحد من أهم 4 معارض سياحية في العالم، مضيفًا لـ«الوطن» أنّ الشركات والفنادق المصرية، تستهدف منه زيادة عدد رحلاته شركات السياحة الإيطالية إلى مصر خلال العام الجاري.