مكتبة الإسكندرية تنظم حوارها السابع حول «العدل والإحسان في الزواج»

تنظِم مكتبة الإسكندرية حوارها السابع، بعنوان «العدل والإحسان في الزواج»، ضمن سلسلة «حوارات الإسكندرية»، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بمركز المؤتمرات، في المسرح الصغير.

ويدور الحوار حول الأخلاق والقوانين المتعلقة بالزواج من منظور القرآن والسنة والتراث القانوني الإسلامي والممارسات التاريخية، والقانون المعاصر، وكيفية دعم العلاقات الزوجية القائمة على المساواة من داخل التراث الإسلامي في ظل النظرة التقليدية للزواج المنعكسة في الأعراف والتوجهات المجتمعية المتعارف عليها وفي قوانين الأسرة في العديد من السياقات المسلمة.

مفهوم الإحسان في الزواج

ويفتتح الحوار الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وتديره الدكتورة مروة شرف الدين؛ زميلة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتحدث به كلٌّ من الدكتورة. أميرة أبوطالب؛ دكتوراه من كلية العلوم الدينية بجامعة هلسينكي الفنلندية، أعدت رسالة الدكتوراه عن مفهوم الإحسان في القرآن، والعديد من الشخصيات العامة المهتمة بهذا الشأن.

سلسلة حلقات نقاشية

الجدير بالذكر أن «حوارات الإسكندرية» هي سلسلة من الحلقات النقاشية دشنتها مكتبة الإسكندرية بمبادرة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وهو لقاء دوري يتم من خلاله فتح حوار مفتوح بين المنصة؛ والتي تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين، وبين الحضور لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ تأكيدًا على دور مكتبة الإسكندرية بأن تكون همزة الوصل بين مسئولي ومثقفي الدولة والجمهور، ومد جسور التعاون بين أركان الحركة الثقافية المصرية.