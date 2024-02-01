إصدارات مكتبة الإسكندرية تشهد إقبالا غير مسبوق من جمهور معرض القاهرة

شهدت إصدارات مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، إقبالا كثيفا وغير مسبوق في تاريخ مشاركات المكتبة بالمعرض من جمهور المعرض، حيث شهدت أجنحة المكتبة بالمعرض، توافد وتزاحم شديد من الجمهور خلال الأسبوع الأول.

قائمة الأكثر مبيعا في جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض الكتاب

تصدرت قائمة الأكثر مبيعا بين الإصدارات التي تشارك بها المكتبة في المعرض هذا العام، العناوين التالية: الأعداد المختلفة من سلسلة تراث الإنسانية للنشء والشباب أبرزها «كتيب الخوارزمي رجل غير تاريخ العالم» وكتيب «عبد الرحمن بدوي.. الرحلة الفكرية لفيلسوف مصري»، وكتاب «مطبعة بولاق»، وكتاب «عبقرية التأليف العربي».

والجزئين الأول والثاني من كتاب «مقالات في الآثار ولحضارة الإسلامية»، والعددين 51 و52 من مجلة «ذاكرة مصر»، وموسوعة «جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين»، وكتاب «ضبط النص بين المخطوط والمطبوع»، وغيرها من العديد من إصدارات المكتبة التي تتميز بالتعددية في متخلف تخصصات العلوم والمعارف الإنسانية.

وحرصت المكتبة على التنوع في أساليب الطباعة من طبعة فاخرة إلى اقتصادية «شعبية»، حرصا من المكتبة على أن يتناسب منتجها الثقافي كل أطياف وشرائح المجتمع.

ومن الجدير بالذكر، أن مكتبة الإسكندرية تشارك بمعرض القاهرة الدولي هذا العام، بجناحين أحدهما مخصص للبيع في صالة 1 جناح رقم A1، وآخر مخصص للعرض والاطلاع بقاعة 3 جناح رقم B55.

وتقدم المكتبة إلى جمهور المعرض أكثر من 550 عنوانا من أحدث وأبرز إصداراتها، كما حرصت على تقديم ما هو مميز لجمهور المعرض هذا العام، فخصصت خصم من 20% حتى 75% على كل مطبوعاتها، ينتهي بانتهاء فعاليات المعرض.