«الإنتاج الحربي» و«الصناعات العسكرية السعودية» يتفقان على إجراء زيارات للشركات

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية ووفد مرافق له، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتنظيم المتميز لمعرض الدفاع العالمي 2024 والذي يعكس حرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على أن يكون المعرض متكاملاً وفريداً من نوعه بحيث يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الخاصة بالتصنيع العسكري حول العالم.

معرض الدفاع العالمي

وخلال اللقاء، أكّد الوزير محمد صلاح أنَّ مشاركته بمعرض الدفاع العالمي 2024 تأتي في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصري والسعودي والحرص على الاطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية، مثمناً مشاركة الجانب السعودي وعلى رأسه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «EDEX» في نسخه الثلاثة بأعوام 2018 و2021 و2023.

ولفت إلى وجود شراكات تعاونية مثمرة بين وزارة الإنتاج الحربي والجانب السعودي في مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية، مضيفاً أنَّ آخر أوجه هذه الشراكات كان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية بشهر ديسمبر الماضي خلال المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «EDEX 2023».

علاقات أخوية

من جانبه، أكّد المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية على أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع والأخوة والتعاون منذ قديم الأزل على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة.

وأضاف أنَّه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون العسكري والمدني بين الجانبين خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة، معرباً عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والتي تمثل نموذج صناعي فريد والشركات العاملة في مجالات مماثلة في السعودية وذلك في القريب العاجل.

بدوره صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أنَّ الجانبين اتفقا في نهاية اللقاء على ضرورة تبادل الوفود الفنية الزيارات الميدانية للشركات التابعة للجانبين لتحديد نقاط التعاون على أرض الواقع وبدء العمل على تفعيلها بما يعود بالنفع على الجانبين.