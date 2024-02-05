مجلة نور للأطفال.. رحلة إبداعية تُنعش خيال الصغار في معرض الكتاب

تواجدت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، إذ استقطبت أعدادًا كبيرة من الأطفال خلال فعالياته التي امتدت من يناير إلى فبراير من العام الحالي.

جذبٌ فنيٌ ساحر

توافد الأطفال وذويهم إلى جناح الأزهر ليشاركوا في رحلة إبداعية مُثيرة، إذ زينت الابتسامات وجوههم وهم يُشاركون في العروض الفنية والأنشطة الثقافية والتعليمية وورش العمل المُتنوعة.

تعزيز لقيم نبيلة ورش تعليمية مُلهمة

هدفت هذه الفعاليات إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيم الولاء والانتماء ودعم فلسطين والاهتمام بالبيئة، إلى جانب تعزيز قدرات الإبداع والابتكار.

وواصلت مجلة نور تقديم العديد من الورش التعليمية والتربوية والترفيهية الفنية، إذ شجّعت الأطفال على تنفيذ الأعمال الفنية واكتشاف مواهبهم، وحفزت خيالهم ونمّت حسهم الفني والإبداعي.

تثقيف مُمتع ومُشاركة مُتنوعة

عملت ورش التوعية وورش الحكي على ترسيخ القيم والمبادئ لدى الأطفال من خلال حكي قصص مُمتعة تُوصل لهم القيم والأسس التربوية السليمة.

شملت الورش خلال المعرض:

· ورشة عمل بالتعاون مع مبادرة شجرها «يلا بينا نزرع رصاصي ولا أخضر - الزراعة ومكافحة الآفات».

· ورش حكي للكاتب والشاعر عبد المنعم حسين، ونانيس خطاب، والكاتب عبده الزراع، والكاتبة هجرة الصاوي، والكاتب محمد علي، والحكاوتية أريج زرد.

· عروض فنية تناقش مواضيع هامة لوجدان الأطفال قدمتها هبة حشيش.

· ورشة صلصال للأطفال وأعمال فنية تقوم على إعادة التدوير وكيفية الاستفادة من الخامات المختلفة قدمتها أسماء عبد السلام.

· ورشة الحساب الذهني وألغاز السودوكو التي تصنع السعادة ومتعة التعلم.

· ورشة علوم للأطفال ركزت فيها على إعطاء جرعة علمية مبسطة من خلال تجارب وشرح على المجسمات لأعضاء جسم الإنسان قدمتها ياسمين علام.

· ورشة التجارب الفيزيائية قدمها الأستاذ محمد خليل.

· ورشة المفاهيم الدينية قدمها الشيخ خليل أمين.

· حلقات من مسلسلات ونور وبوابة التاريخ، نور في قرية الطيبين، في سينما نور خلال المعرض.

مثلت مُشاركة مجلة نور للأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب رحلةً إبداعيةً مُثيرةً تُثري خيال الصغار وتُعزز مهاراتهم وتُنمّي قيمهم الإيجابية، وتُبشر بمستقبلٍ مُشرقٍ للأجيال القادمة.