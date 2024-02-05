في حب فلسطين.. طلاب الأزهر يُبهرون رواد معرض الكتاب بأناشيد مواساة لأهل غزة

بخطوات شغوفة ونظرات مُنبهرة، تجول وفد طلاب الأزهر الشريف بمنطقة الأقصر بين أرفف أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد أثاروا إعجاب رواد المعرض وهم يسيرون في صف منتظم بزيهم الأزهري الموحد الذي يتكون من العمامة البيضاء والجبة والقفطان، وينشدون الابتهالات والأناشيد في حب فلسطين وأهل قطاع غزة.

دعم القضية الفلسطينية

«دي أول زيارة لطلابنا في منطقة الأقصر للمعرض، كلهم عندهم حماس وحب استكشاف للمؤلفات والكتب، خاصة المتواجدة في جناح الأزهر الشريف وجناح فلسطين».. بتلك الكلمات بدأ جابر بكري، مشرف الوفد، حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أن طلبة الوفد باختلاف أعمارهم، يعوا جيدًا ما جرى من أحداث مأساوية لأهل قطاع غزة لذا قرروا أن تكون القضية حاضرة من خلال تقديمهم بعض أناشيد المواساة لأهل فلسطين، فضلًا عن ابتهالات الوحدة بين مصر وفلسطين، وبجانب هذا أبدع طلاب الأزهر في تقديم القصائد والأناشيد الدينية في جناح الأزهر.

وبسعادة بالغة تحدث الطالب الأزهري عبد الرحمن محمد، صاحب الـ 12 عامًا، عن مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لأول مرة، إذ قام بترتيل القرآن الكريم وتقديم ابتهالات مديح الرسول صلى الله عليه وسلم والأناشيد الإسلامية في القاعة المُخصصة لطلاب الأزهر الشريف، كما شارك أصدقاءه في نشد مجموعة من القصائد وأبيات الشعر في حب فلسطين: «انبهرت بكمية الكتب والمؤلفات المفيدة لينا كطلاب الأزهر.. وفخور إن بلدي مصر بتعمل معارض كبيرة زي معرض القاهرة الدولي للكتاب».

الفخر بالزي الأزهري

الفخر بالانتماء إلى مؤسسة الأزهر الشريف هو ما دفع طلاب الأزهر الوافدين من الأقصر، إلى ارتداء الزي الأزهري في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتجول به، حتى بات وجودهم مميزًا بين رواد المعرض، بحسب ما قاله الطالب محمود محسن، صاحب الـ 16 عامًا: «إحنا كطلبة الأزهر الشريف نفتخر بأزهريتنا علشان كده لبسنا الجبة والقفطان لأننا بنعتبرهم ملابس الشرف والعزة»، مشيرًا إلى حرصهم على دعم القضية الفلسطينية في تلك المناسبة الدولية التي يحضرها الزائرين من كل أنحاء العالم، ما جعلهم ينشغلون أيام طويلة قبل سفرهم من الأقصر للقاهرة، لتحضير وإعداد القصائد والأشعار التي ألقوها في حب فلسطين.