الدقهلية تستعد للاحتفال بالعيد القومي برفع 570 طن مخلفات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، شن حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة والتشجير والتجميل بالشوارع والميادين والطرق، من خلال 17 وحده محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، وذلك في إطار استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومي.

رفع 570 طن مخلفات بلدية

وأشار المحافظ إلى رفع 570 طن مخلفات بلدية، و80 طن أتربة، و110 طن مخلفات صلبة، وناتج تقليم أشجار من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج، وعلى الطرق بالمنطقه المركزية، وزراعة عدد 250 شجره مثمره بمدينة المنصورة.

وأضاف أنه تم تنفيذ الحملات في محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة وضواحيها ومدن ميت غمر والسنبلاوين وأجا وبلقاس وشربين وجمصة ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل.

زراعة 250 شجرة مثمرة

وأكد المحافظ، زراعة 250 شجرة مثمرة بمدينة المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم، موضحا شن الحملات من خلال 128 معدة نظافة ما بين لوادر، وسيارات قلاب حمولة 25 طنا، و20 طنا و10 أطنان، و5 أطنان، وسيارات مكابس ولودر زاحف، ومكانس وسيارات مياه.