إزالة 19 مخالفة في حملات مكبرة بمدن وقرى الإسماعيلية

شنت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن الموجة الـ 22 لحملة إزالة التعديات، والمستمرة حتى 16 فبراير الجاري.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن الحملات تتم بإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على أمن مصر الغذائي.

متابعة يومية للأماكن التي تم إزالتها

وقال بشارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن حملات الإزالة استهدفت التعديات على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 1484 مترا مربعا، عبارة عن 12 تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة «أرض زراعية» على مساحة 10 قراريط.

كما تضمنت إزالة حالة واحدة لتعدٍّ على حرم الري، على مساحة 96 مترا عبارة عن أكشاك وتند حديدية، و4 حالات تعدِّي على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة بمساحة 1240 مترا مربعا، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان وحالتي تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بهيئة الطرق والكباري، بمساحة 148 مترا مربعا، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على أنه وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة الأماكن التي تم إزالتها بشكل دوري للتأكد من عدم عودة أي تعديات مرة أخرى، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.