«التموين»: حملات رقابية مكثفة على محال الأوكازيون الشتوي لمدة شهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بد الأوكازيون الشتوي اليوم الاثنين ولمدة شهر، بمشاركة أكثر من 300 محل تجاري في اليوم الأول تتنوع بين محال الملابس والأحذية والشنط والأدوات المنزلية.

وتوقعت وزارة التموين، في بيان لها أن تصل المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي من 3500 إلى 4000 محال تجاري متنوع، مع تسهيل إصدار التصاريح للمحال التي تريد المشاركة في الأوكازيون.

حملات رقابية على المحال

وقال أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة، إن المديريات وإدارات الرقابة في الوزارة ستقوم بحملات يومية لمتابعة سير العمل في المحال التجارية وجودة السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيضات بالمحال المشاركة، مشيرًا إلى أن من يخالف القواعد الموضوعة للمشاركة في الأوكازيون الشتوي سيخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر.

مدة الأوكازيون

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا وزاريًا ببدء التصفية الموسمية الأولى لعام 2024 (الأوكازيون الشتوي) اعتبارا من 5 فبراير الجاري لمدة شهر وان يكون لكل محال أسبوعين، كما شدد القرار الصادر على إلزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

وشدد أيضا على إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.