إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن حملات الموجة الـ22 في البحيرة

أكد محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المركز، في إطار الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

حملات إزالة تعديات على الأراضي

وأكد «كجك» أن الوحدة المحلية لمدينة دمنهور، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة، ضمن أعمال الموجه الـ22، وأسفرت عن إزالة 28 حالة تعد بمساحة 900 متر على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بنطاق قريتي سنهور وشرنوب بمركز دمنهور، خلال يومي السبت والأحد.

ووجه رئيس المركز، بضرورة التنسيق الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية، مع إدارة الأملاك وجهاز حماية أراضى الدولة، ومجالس القرى، والمتابعة الوقتية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة الأزمات بالمحافظة، لتنفيذ أعمال الإزالات، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية، مع المتابعة على مدار أيام الموجة، لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه في نطاق المركز، وعدم التهاون مع المخالفين.