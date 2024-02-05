«تعليم القاهرة» تفتتح معرضا للملابس الخيرية

افتتحت زينب عبدالفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم في القاهرة لشؤون الإدارات التعليمية صباح اليوم «معرض الملابس الخيري» بمدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، بحضور منى طاهر مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والدكتورة همت أبو كيلة، مدير عام الشؤون التنفيذية ولفيف من قيادات المديرية.

معرض الملابس الخيرية

وأوضحت وكيل مديرية التعليم لشؤون الإدارات التعليمية، خلال افتتاح معرض الملابس الخيري على السعي الدائم لتحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي بين الطلاب الذي يأتي تأكيدا لتوفير احتياجات الطلاب وتقديم سبل الرعاية لهم، إضافة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتوفير سبل الدعم المطلوب خلال مشوارهم الدراسي لتحفيزهم لبذل مزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسي.

وأضافت وكيل تعليم القاهرة، في بيان: «تضمن معرض الملابس الخيرية العديد من الملابس الشتوية المتنوعة لجميع الأعمار»، موجّها خالص الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة وجميع القائمين على المعرض الخيري لجهودهم المبذولة والمتميزة لأبنائنا الطلاب.