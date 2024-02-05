«التعليم»: بدء انعقاد لجنة مقابلات المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم، انعقاد لجنة مقابلة اختيار المرشحين «رؤساء للجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز الأسئلة» لامتحانات الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات (صناعي - تجاري - زراعي - فندقي ) للعام الدراسى2023/ 2024، وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة القاهرة.

لجنة المقابلات للمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية

وأضافت أنه يجرى عقد لجنة المقابلات للمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في مدرسة العباسية الفندقية المتقدمة بإدارة الوايلى التعليمية وتستمر لمدة يومين كالتالي:

- بالنسبة للتعليم الصناعي يوم الاثنين 5 فبراير 2024.

- بالنسبة للتعليم التجاري والفندقي يوم الثلاثاء 6 فبراير.

وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة لعقد المقابلات المشاركين بامتحانات الدبلومات الفنية، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة، هي محمد أحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفندقي وماجدة محمد يوسف لجنة النظام والمراقبة، وعبير عبد اللطيف حافظ الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، ووليد محمد مدحت الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة النهائية، و محمد عطا عبد الرحمن عضو إداري.