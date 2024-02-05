«القاهرة الإخبارية»: حركة أمل اللبنانية تدخل على خط المواجهة ضد إسرائيل

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن وتيرة العمليات التي نفذت من الجنوب اللبناني كانت متصاعدة للغاية خلال يوم أمس، باتجاه أهداف إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية، حيث نفذ حزب الله قرابة 6 عمليات، فيما نفذت حركة أمل 4 عمليات ثأرا لإطلاق النار وإصابة 2 من حركة أمل من الجنوب اللبناني أمس الأول.

عمليات ثأر لحركة أمل

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن ما حدث من دخول حركة أمل هو توسع بالعمليات، حيث جرى استهداف المحسوبين عليها من فرق الإسعاف المنتمين لها مما أدى لاستشهاد 2 من المسعفين، وكان هناك قصف إسرائيلي بالقرب من هذا التشييع، وهي ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها حركة أمل عمليات ثأرية للمنتمين لها، وخصوصا أن حركة أمل لم تحمل السلاح خلال الفترة الماضية إلا ثأرا لشهدائها الذي يسقطون جراء قصف إسرائيل.

غضب شعبي كبير في لبنان

وتابع: «كما أن هناك حالة من الغضب الشعبي الكبير في لبنان من التهديدات الإسرائيلية واستمرار الاستهدافات»، موضحا أن حزب الله أعلن حصاد عملياته لقرابة 4 أشهر حتى الآن، حيث نفذ 960 عميلة.