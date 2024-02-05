مستشار الرئيس الفلسطيني: لا سلام أو استقرار بالمنطقة دون حل عاد لقضية شعبنا

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش إنه لا سلام أو استقرار بالمنطقة دون حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا على أساس الشرعية الدولية، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأضاف أنَّه يجب منح فلسطين العضوية الكاملة في مجلس الأمن والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة تشكيل الحكومة أمر مرتبط بالقرار الفلسطيني وليس من حق الولايات المتحدة أن تتدخل في شؤوننا وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي هو الملف الأول على أجندة الرئيس عباس أبو مازن.