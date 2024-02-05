رئيس الشيوخ يحيل مقترح تعزيز استخدام التكنولوجيا بالإنتاج الزراعي للجنة المختصة

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، إلى لجنة الزراعة والري، وما دار بشأنه من مناقشات في الجلسة العامة اليوم، وتعقيب ممثلي الحكومة لبحثه وإعداد تقرير عنه.

الاهتمام بالميكنة الزراعية

ويعاود المجلس الانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 18 من شهر فبراير الجاري.

شهدت الجلسة مطالبات برلمانية بضرورة الاهتمام بالميكنة الزراعية.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة التركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي.

استبدال الآلات الزراعية

وأكّد أنَّ أولى خطوات التقدم الزراعي، هي استبدال الآلات الزراعية العادية التي يستخدمها الفلاح بالميكنة الزراعية الحديثة.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: «حسب معلوماتى ثمن الجرار الزراعي وصل مليون و600 ألف جنيه، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة من قبل الحكومة والبنك الزراعي لميكنة الزراعة».