بعد انهيار الدولار.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع الغذائية في رمضان

تشهد الأيام المقبلة حالة من الانخفاض الكبير في أسعار السلع الغذائية، وذلك بسبب انهيار سعر الدولار في مصر بعد حدوث عدة انخفاضات متتالية في السوق السوداء، إذ بلغ سعر الدولار حاليا 50 جنيها لينخفض ما يقرب من 20 جنيها.

بشرى بشأن أسعار السلع الغذائية في رمضان

ووفقا لمصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلة، فإنه من المتوقع حدوث الانهيار الكبير في أسعار السلع الغذائية لعدد يصل لـ50 سلعة غذائية أساسية، قبل شهر رمضان المقبل، خاصة بسبب وصول الدولار لأدنى مستوياته قبل تطبيق المبادرة الحكومية إذ كان سعر الدولار وقتها يتجاوز 58 جنيها فيما وصل حاليا 50 جنيها، مؤكدة أن سعر الدولار في السوق السوداء سيواصل الانهيار، معلنة أن أسعار السلع في شهر رمضان ستقترب من الأسعار التالية:

- لتر الزيت 40 جنيها.

- كيس السكر 27 جنيها.

-كيس الأرز 20 جنيها.

- كيس المكرونة 25 جنيها.

- كيلو اللبن 29 جنيها.

- كيلو اللحوم 220 جنيها البلدية والمجمدة 170 جنيها.

- الدواجن المحلية مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلاً من 125 جنيها.

- علبة الجبنة عبور لاند جبنة 500 جرام بـ 31.5 جنيه.

تكثيف معارض أهلا رمضان

وأكدت المصادر أن قرار الحكومة بتكثيف ومضاعفة معارض أهلا رمضان ومنافذ طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة، سيؤدي أيضا إلى تخفيضات هائلة، نظرا لاستمرار العمل بمبادرة تخفيض الأسعار والتي بدأت في أكتوبر الماضي ولمدة 6 أشهر حتى أبريل المقبل أي بعد شهر رمضان المبارك والذي يحل موعد 11 مارس المقبل.

وكانت الحكومة عقدت العديد من الاجتماعات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، للسيطرة على الأسعار والتحكم في التضخم بشكل أساسي، لاستهداف تخفيض أسعار السلع الرئيسة، وحددت وقتها 7 سلع رئيسية لتخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، مع كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، وهي: «السكر، وزيت الطعام، والأرز، والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة»، فضلا عن التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل عمل تخفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.